Нападающий «Спартака» Рубцов рассказал, что близок к восстановлению после травмы

Нападающий «Спартак» Герман Рубцов сообщил, что приступил к тренировкам и близок к восстановлению от травмы.

«Все отлично, выздоравливаю потихоньку. Я уже начал тренироваться, еще не в полную силу, отдельно от основной группы. Но уже близок к восстановлению», — приводит слова Рубцова ТАСС.

25-летний футболист получил повреждение в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:4) после удара в лицо. Рубцов в текущем сезоне сыграл 19 матчей и набрал 5 (3+2) очков.