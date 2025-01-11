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Сегодня, 10:56

Рубцов — о поражении «Спартака» от «Локомотива»: «Много эмоций оставили после победы над СКА»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Герман Рубцов подвел итоги матча против «Локомотива» (4:5) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Наверное, мы много эмоций оставили после победы над СКА. Хочется в первую очередь сказать спасибо нашим болельщикам — их опять здесь было очень много», — цитирует Рубцова ТАСС.

«Спартак» 8 января на выезде разгромил СКА (5:0). После поражения от «Локомотива» красно-белые с 57 очками занимают второе место в Западной конференции КХЛ.

Источник: ТАСС
Герман Рубцов
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КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 45 35 10 72
2 Спартак 42 26 16 57
3 ЦСКА 43 25 18 57
4 Динамо Мн 44 25 19 55
5 Динамо М 43 26 17 55
6 СКА 42 25 17 54
7 Северсталь 43 26 17 53
8 Торпедо 42 19 23 46
9 Куньлунь РС 43 19 24 42
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 42 13 29 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 44 27 17 59
2 Сал. Юлаев 42 28 14 58
3 Ак Барс 41 26 15 54
4 Металлург Мг 43 26 17 54
5 Автомобилист 42 23 19 52
6 Авангард 42 21 21 45
7 Адмирал 43 18 25 43
8 Сибирь 42 18 24 40
9 Лада 41 17 24 39
10 Нефтехимик 43 14 29 39
11 Барыс 46 10 36 24
12 Амур 44 9 35 23
Результаты / календарь
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11.01 14:30
Металлург Мг – Трактор
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11.01 17:00
Торпедо – Адмирал
 - : -
11.01 17:00
Динамо М – СКА
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