Рубцов — о поражении «Спартака» от «Локомотива»: «Много эмоций оставили после победы над СКА»

Нападающий «Спартака» Герман Рубцов подвел итоги матча против «Локомотива» (4:5) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Наверное, мы много эмоций оставили после победы над СКА. Хочется в первую очередь сказать спасибо нашим болельщикам — их опять здесь было очень много», — цитирует Рубцова ТАСС.

«Спартак» 8 января на выезде разгромил СКА (5:0). После поражения от «Локомотива» красно-белые с 57 очками занимают второе место в Западной конференции КХЛ.