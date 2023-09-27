Нападающий «Спартака» Принс оценил игру команды против «Сочи»
Нападающий «Спартака» Шейн Принс прокомментировал поражение команды в матче КХЛ против «Сочи» (2:3).
«Да, мы создали много моментов, их вратарь провел сыграл хорошо, но в целом провели ужасную игру. Я никогда за свою профессиональную карьеру не видел, чтобы так часто теряли шайбу. Мы отдавали ее сопернику везде, играли очень медленно. Я думаю, что в прошлой игре все было примерно так же. Нам нужно выходить из этого состояния, в котором мы находимся, и быть готовыми к следующей игре», — цитирует Принса Legalbet.
«Спартак» с 13 очками занимает 5-е место на «Западе». «Сочи» вышел на 4-е место, набрав 14 очков. В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Северсталью» 28 сентября. «Сочи» — на выезде с ЦСКА 28-го числа.
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Сибирь – СКА
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|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -
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Куньлунь РС – Металлург Мг
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