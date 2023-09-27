Нападающий «Спартака» Принс оценил игру команды против «Сочи»

Нападающий «Спартака» Шейн Принс прокомментировал поражение команды в матче КХЛ против «Сочи» (2:3).

«Да, мы создали много моментов, их вратарь провел сыграл хорошо, но в целом провели ужасную игру. Я никогда за свою профессиональную карьеру не видел, чтобы так часто теряли шайбу. Мы отдавали ее сопернику везде, играли очень медленно. Я думаю, что в прошлой игре все было примерно так же. Нам нужно выходить из этого состояния, в котором мы находимся, и быть готовыми к следующей игре», — цитирует Принса Legalbet.

«Спартак» с 13 очками занимает 5-е место на «Западе». «Сочи» вышел на 4-е место, набрав 14 очков. В следующем матче «Спартак» сыграет в гостях с «Северсталью» 28 сентября. «Сочи» — на выезде с ЦСКА 28-го числа.