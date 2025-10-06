Порядин признан лучшим форвардом недели в КХЛ

Нападающий «Спартака» Павел Порядин признан лучшим форвардом недели в КХЛ. На счету игрока 6 (4+2) очков в трех играх.

Лучшим вратарем стал Владислав Подъяпольский из московского «Динамо», который вместе с клубом одержал одну победу в двух матчах. Голкипер показал коэффициент надежности 1,45, отразив 95,65 процента бросков.

Лучшим защитником стал Роберт Нарделла («Торпедо»), на счету которого 5 (1+4) очков в четырех играх.

Лучшим новичком стал защитник «Автомобилиста» Даниил Карпович — 1 результативных пас в двух играх.