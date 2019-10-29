Форвард «Спартака» Михаил Котляревский в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры с «Йокеритом», в которой он забросил первую шайбу в КХЛ.

— Почему четвертая тройка решила исход матча?

— Никто не решил. Вся команда — молодцы, все бились друг за друга. Сегодня получилось забить у нас, в следующий раз кто-то другой забьет — ничего особенного.

— Мотивировало, что в прошлом матче сидели в запасе?

— Каждая игра придает мотивации за команду биться. Хочется хорошо играть и забивать.

— «Спартак» победил в пятый раз подряд, и дома за вас топит по 8-9 тысяч.

— Болельщики гонят вперед, и приятно играть, спасибо им большое.

— Каково играть с таким мастером как Денис Кокарев?

— С ним вообще отлично играть, он подсказывает постоянно и на льду, и на скамейке, вперед гонит.

— Что подумали, когда забили первый гол?

— Растерялся просто (улыбается). (Евгений Белоусов)

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