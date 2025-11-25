Нападающий «Спартака» Коростелев — об изменениях в тренерском штабе: «Олег Кваша привнес энергию»

Форвард «Спартака» Никита Коростелев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (1:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ и рассказал о работе с новым тренером Олегом Квашой.

— За счет чего удалось добиться трудовой победы?

— Все ребята играли на команду: ловили броски на себя и выводили шайбу из своей зоны. Прекрасная коллективная победа, которая нам была нужна.

— Счет нехарактерный для «Спартака». Была установка сыграть от обороны?

— Нет, установка была сыграть в наш хоккей и постараться обойтись без потерь, что и успешно сделали сегодня.

— Какие впечатления от изменений в тренерском штабе?

— Олег Кваша привнес энергию, подбадривая нас по ходу матча.

— Удалось пообщаться с Георгиевым?

— Да, вчера. Поприветствовали с распростертыми объятиями и прекрасно пообщались, ему необходимо время на адаптацию после долгих лет игры в Северной Америке.

— Как оцените игру Морозова после возвращения?

— Он лидер нашей команды. У него такая работа, что он должен помогать нам побеждать. Прекрасно, что он вернулся.

«Спартак» прервал серию из 2 поражений. Красно-белые набрали 33 очка и поднялись на шестое место в турнирной таблице Западной конференции.