Коростелев: «Совокупность разговора с тренером и анализ игры привели к результату»

Нападающий «Спартака» Никита Коростелев в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от победы над «Трактором» (6:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Был ли особый настрой на сегодняшний матч?

— Нет. Все было спокойно, мы уже играли с «Трактором», а у меня много бывших команд.

— Почему с «Трактором» всегда играете весело?

— Команды играют в атакующий хоккей и могут создать моменты.

— Был ли разговор с тренерским штабом после игры с «Шанхаем» (1:3)?

— Был разговор и с тренером, и между собой. Это показывает характер команды. Совокупность разговора с тренером и анализ игры привели к результату.