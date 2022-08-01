Чибриков: «Благодарен СКА за эти два года. В Санкт-Петербурге были созданы все условия»

Нападающий «Спартака» Никита Чибриков подвел итоги двух лет, проведенных в системе СКА.

— В свое время Ротенберг отговорил тебя от отъезда в юниорскую лигу Онтарио. Как оценишь два года в Петербурге?

— Я только благодарен СКА за то, как я их провел. Мне давали шанс в 17 лет, и я всегда пользовался этим моментом, забирал этот шанс. Старался хорошо проявляться себя. В Санкт-Петербурге были созданы все условия — «Хоккейный город», лагеря развития, шансы сыграть на взрослом уровне. Постепенно я набирался опыта и в прошлом году провел очень сильный сезон в Высшей лиге. Думаю, новой ступенью уже должна стать КХЛ.

— Нет внутреннего ощущения, что ты перерос Вышку?

— Не могу сказать, что мне стало неинтересно играть в ВХЛ. Играть в хоккей всегда интересно. Но часть этого развития я уже прошел, нужно двигаться дальше — нельзя останавливаться на одном и том же месте.