Мальцев — о голе лицом: «Отскоки всегда на пятаке, надо искать счастье там»
Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от победы над ЦСКА (3:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— Что стало залогом успеха?
— Изначально мы были лучше, в третьем периоде немного подустали. Не очень хорошо играли, но удаления спасли.
— Почувствовали, что это тот самый ЦСКА? Не тот, что упустил преимущество в прошлом дерби.
— Мы ничего не ожидали, хотели сыграть хорошо на победу, порадовать болельщиков в конце домашней серии. Все зависело от самоотдачи и характера.
— Бывало ли, что забивали лицом, как в сегодняшней игре?
— Бывало, что забивал шлемом. Отскоки всегда на пятаке, надо искать счастье там.
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