Форвард «Спартака» Мальцев — о поражении от «Локомотива»: «Чтобы расти как команде, надо побеждать сильнейших»
Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
— Алексей Жамнов сказал, что не хватало агрессии, по его мнению была какая-то дистанция у команды. Так ли это?
— Соперник плотно играл во всех зонах, было сложно найти свободное пространство, но надо было больше прорываться.
— «Локомотив» известен своей оборонительной игрой. Ощутили, что это был экстра-класс в обороне?
— Да. Мы не дорабатывали где-то, они во всех трех зонах играют системно, дисциплинированно. В третьем периоде они нас просто закрыли.
— «Локомотив» — самый сложный соперник в этом сезоне?
— Я думаю да.
— Есть разочарование от своей игры?
— Конечно расстроены. Чтобы нам расти как команде, надо побеждать сильнейших. В плей-офф будут примерно такие игры, поэтому расстроились.
— Вы играли в «бразильском» звене. Почувствовали себя бразильцем?
— Видимо нет, раз меня в третьем периоде поменяли.
«Локомотив» одержал 11-ю победу подряд, сохраняя лидерство в таблице КХЛ. «Спартак» прервал пятиматчевую победную серию, красно-белые идут вторыми на «Западе».
Анна Бирюкова
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