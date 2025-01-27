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Сегодня, 22:37

Мальцев — о прерванной безрезультативной серии: «Морально тяжеловато было»

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Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал «СЭ» победу над ЦСКА (4:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Форвард сделал две результативные передачи.

— С 29 декабря не набирали очки. Рады, что получилось сегодня прервать безрезультативную серию?

— Рад, конечно.

— Морально было тяжело весь месяц?

— Тяжеловато было, если честно. Было много хороших матчей, старался и верил. Мне доверяли, не убавляли время на матчах, сегодня еще и в первую тройку поставили.

— Как раз в прошлом матче против играли в 4-м звене, сегодня — в первом. Как относитесь к таким перестановкам?

— Я тогда попросил сам, чтобы меня поставили на центр. В принципе у нас все центральные на своих местах, оставалось только четвертное звено — мне без разницы, хотелось чувствовать себя на комфортном месте, так как я больше центральный. Но в прошлый раз мы особо в атаке не действовали, так как с молодыми ребятами играл. В первой тройке помастеровитее, в зоне атаки много времени проводили, поэтому было получше.

— Про момент в пустые ворота — почему решили отдать пас на Ружичку ?

— Да я просто глаза поднял, увидел его и не пожадничал. Если бы его не было — я бы бросил, а так он был на выгодной позиции.

«Спартак» (64 очка) поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (62) потерпел седьмое поражение в девяти последних матчах и занимает пятую строчку на «Западе».

Анна Бирюкова

Михаил Мальцев
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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2 Спартак 48 29 19 64
3 Северсталь 49 31 18 63
4 Динамо М 49 30 19 63
5 ЦСКА 48 27 21 62
6 СКА 48 27 21 59
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 48 22 26 52
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Восточная конференция И В П О
1 Трактор 51 32 19 69
2 Автомобилист 49 30 19 66
3 Сал. Юлаев 49 31 18 65
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5 Металлург Мг 49 29 20 62
6 Авангард 48 25 23 53
7 Адмирал 50 21 29 51
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