Мальцев — о прерванной безрезультативной серии: «Морально тяжеловато было»
Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал «СЭ» победу над ЦСКА (4:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Форвард сделал две результативные передачи.
— С 29 декабря не набирали очки. Рады, что получилось сегодня прервать безрезультативную серию?
— Рад, конечно.
— Морально было тяжело весь месяц?
— Тяжеловато было, если честно. Было много хороших матчей, старался и верил. Мне доверяли, не убавляли время на матчах, сегодня еще и в первую тройку поставили.
— Как раз в прошлом матче против играли в 4-м звене, сегодня — в первом. Как относитесь к таким перестановкам?
— Я тогда попросил сам, чтобы меня поставили на центр. В принципе у нас все центральные на своих местах, оставалось только четвертное звено — мне без разницы, хотелось чувствовать себя на комфортном месте, так как я больше центральный. Но в прошлый раз мы особо в атаке не действовали, так как с молодыми ребятами играл. В первой тройке помастеровитее, в зоне атаки много времени проводили, поэтому было получше.
— Про момент в пустые ворота — почему решили отдать пас на Ружичку ?
— Да я просто глаза поднял, увидел его и не пожадничал. Если бы его не было — я бы бросил, а так он был на выгодной позиции.
«Спартак» (64 очка) поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (62) потерпел седьмое поражение в девяти последних матчах и занимает пятую строчку на «Западе».
Анна Бирюкова
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