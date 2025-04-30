Голдобин считает, что в России стоит сделать праздник в честь Овечкина: «Такие люди рождаются раз в тысячу лет»

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин в разговоре с «СЭ» оценил идею создания праздника в честь нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

— В «Вашингтоне» сделали праздник в честь Овечкина, у нас нужно сделать что-то подобное?

— Такие люди рождаются раз в сто или тысячу лет. То, что он сотворил, — это просто праздник. Весь мир об этом знает, и можно делать все что угодно. Это очень круто, я им горжусь, как и вся Россия.

6 апреля в матче с «Айлендерс» 39-летний Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки (894).