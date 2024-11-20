Нападающий «Спартака» Рубцов о личном прогрессе: «Я много тренируюсь, мне доверяет тренерский штаб»
Нападающий «Спартака» Герман Рубцов прокомментировал победу над «Амуром» (7:3) в матче FONBET Чемпионат КХЛ. Рубцов в этой встрече набрал 1 (1+0) очко.
— Ваш прогресс виден с каждым матчем. Что-то изменилось в личной подготовке с прошлого сезона?
— Я много тренируюсь, мне доверяет тренерский штаб — все это влияет.
— Третий матч выигрываете с разгромным счетом после поражения от «Локомотива». Тренерский штаб внес коррективу в игру? Или все также в раздевалке стоит разговор про «играть все шестьдесят минут»?
— Нам говорят все время про это, мы прислушиваемся. Хорошо, что сейчас все так получается.
«Спартак» одержал третью победу подряд. Команда Алексея Жамнова набрала 41 очко после 28 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.
Анна Бирюкова
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|30
|25
|5
|52
|2
|Спартак
|28
|19
|9
|41
|3
|Динамо М
|28
|17
|11
|37
|4
|СКА
|29
|17
|12
|37
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|35
|6
|Северсталь
|27
|16
|11
|32
|7
|Динамо Мн
|28
|15
|13
|32
|8
|Торпедо
|28
|13
|15
|31
|9
|Витязь
|29
|13
|16
|28
|10
|Сочи
|26
|10
|16
|22
|11
|Куньлунь РС
|28
|9
|19
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|27
|18
|9
|40
|2
|Автомобилист
|26
|17
|9
|36
|3
|Ак Барс
|26
|17
|9
|35
|4
|Сал. Юлаев
|25
|16
|9
|34
|5
|Металлург Мг
|30
|15
|15
|31
|6
|Адмирал
|29
|12
|17
|29
|7
|Нефтехимик
|30
|10
|20
|28
|8
|Лада
|26
|10
|16
|24
|9
|Сибирь
|26
|10
|16
|23
|10
|Авангард
|26
|10
|16
|22
|11
|Барыс
|28
|9
|19
|20
|12
|Амур
|28
|5
|23
|13
|21.11
|17:00
|
Трактор – ЦСКА
|- : -
|21.11
|17:00
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Автомобилист – Куньлунь РС
|- : -
|21.11
|18:00
|
Лада – Сал. Юлаев
|- : -
|21.11
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -