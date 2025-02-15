Форвард «Спартака» Галимов о своем удалении в матче с «Торпедо»: «Поддался на провокацию»

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов прокомментировал попытки провокаций со стороны игроков «Торпедо» во время матча FONBET Чемпионата КХЛ.

После пятого гола красно-белых защитник нижегородцев Вячеслав Войнов ударил форварда москвичей Александра Беляева. Завязалась потасовка, в результате которой Галимов ударил клюшкой в лицо нападающего «Торпедо» Андрея Белевича.

— Что скажете по поводу вашего удаления? Это эмоции или какая-то провокация? Согласны с судейским вердиктом?

— Все совместно. Пусть судейский комитет принимает решение. Да, глупо сыграл в конце, посмотрел момент, там никакого злого умысла не было. Клюшка была в руке, я хотел рукой достать. Поддался на провокацию, но поддал ребятам эмоций, и я думаю все равно сделал правильное дело, что, когда тебя в спину начинают обзывать и переходить на личности всю игру, когда там сзади подъезжают и ударяют тот же кто у них на воротах стоит. Для них, возможно, это нормально.

«Спартак» обыграл «Торпедо» со счетом 7:4, при этом красно-белые уступали со счетом 0:4 к середине второго периода. Галимов в этой игре забил один гол и сделал одну результативную передачу.