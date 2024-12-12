Нападающий «Спартака» Филин надеется на создание хоккейного клуба в Калининграде

Нападающий «Спартака» Егор Филин заявил, что Калининграду не хватает хоккейной команды.

«Когда мы были в Калининграде, то разговаривали с друзьями об этом. Странно, что в таком городе нет хоккейной команды. Думаю, народ бы ходил и любил хоккей.

Был на футболе, когда «Балтика» себе обеспечила выход в РПЛ. Атмосфера очень домашняя, дружелюбная, все воспитанные. Разные поколения ходят: дети, пожилые люди... Команда играла в первой лиге, а был почти полный стадион! Думаю, на хоккей был бы такой же спрос.

Популярность команды была бы запредельная. Город сам по себе очень красивый. Туда бы и хоккеисты с удовольствием поехали играть», — сказал Филин Legalbet.