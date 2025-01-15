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Сегодня, 22:55

Форвард «Спартака» Филин — об игре с «Автомобилистом»: «Выходили все заряженными, но немного не повезло»

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Нападающий «Спартака» Егор Филин прокомментировал итог матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3).

— Не было сегодня лидерской тройки прошлого сезона, но при этом шанс получили молодые игроки. Как относитесь к тому, что тренерский штаб дал им шанс?

— Да, конечно, надо всегда пользоваться шансом. Если дают больше играть, значит надо забирать это место и становиться лидером.

— Можно ли сказать, что поражение в дерби с ЦСКА могло оставить след на сегодняшнем матче?

— Выходили все заряженными, немного не повезло, у каждого какие-то индивидуальные ошибки.

— Вы сегодня приняли участие в двух шайбах Ружички. Какую передачу можете отметить?

— Хорошо, что наше звено забило дважды. Но команда проиграла — поэтому отметить даже нечего.

Анна Бирюкова

Егор Филин
Хоккей
ХК Автомобилист
ХК Спартак (Москва)
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2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Спартак 44 26 18 57
5 Динамо Мн 46 25 21 56
6 Северсталь 45 27 18 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
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5 Автомобилист 44 25 19 56
6 Авангард 44 23 21 49
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9 Лада 43 18 25 42
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Сал. Юлаев – Нефтехимик
 5 : 0
15.01 19:00
Витязь – Сочи
 2 : 1 ОТ
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