Форвард «Спартака» Филин — об игре с «Автомобилистом»: «Выходили все заряженными, но немного не повезло»

Нападающий «Спартака» Егор Филин прокомментировал итог матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3).

— Не было сегодня лидерской тройки прошлого сезона, но при этом шанс получили молодые игроки. Как относитесь к тому, что тренерский штаб дал им шанс?

— Да, конечно, надо всегда пользоваться шансом. Если дают больше играть, значит надо забирать это место и становиться лидером.

— Можно ли сказать, что поражение в дерби с ЦСКА могло оставить след на сегодняшнем матче?

— Выходили все заряженными, немного не повезло, у каждого какие-то индивидуальные ошибки.

— Вы сегодня приняли участие в двух шайбах Ружички. Какую передачу можете отметить?

— Хорошо, что наше звено забило дважды. Но команда проиграла — поэтому отметить даже нечего.

Анна Бирюкова