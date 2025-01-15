Форвард «Спартака» Филин — об игре с «Автомобилистом»: «Выходили все заряженными, но немного не повезло»
Нападающий «Спартака» Егор Филин прокомментировал итог матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3).
— Не было сегодня лидерской тройки прошлого сезона, но при этом шанс получили молодые игроки. Как относитесь к тому, что тренерский штаб дал им шанс?
— Да, конечно, надо всегда пользоваться шансом. Если дают больше играть, значит надо забирать это место и становиться лидером.
— Можно ли сказать, что поражение в дерби с ЦСКА могло оставить след на сегодняшнем матче?
— Выходили все заряженными, немного не повезло, у каждого какие-то индивидуальные ошибки.
— Вы сегодня приняли участие в двух шайбах Ружички. Какую передачу можете отметить?
— Хорошо, что наше звено забило дважды. Но команда проиграла — поэтому отметить даже нечего.
Анна Бирюкова
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Спартак
|44
|26
|18
|57
|5
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|6
|Северсталь
|45
|27
|18
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|44
|17
|27
|39
|11
|Сочи
|44
|13
|31
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|47
|29
|18
|63
|2
|Сал. Юлаев
|44
|29
|15
|60
|3
|Ак Барс
|43
|28
|15
|58
|4
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|58
|5
|Автомобилист
|44
|25
|19
|56
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|44
|19
|25
|43
|9
|Лада
|43
|18
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|45
|9
|36
|23
|15.01
|15:30
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Сибирь – Трактор
|3 : 4 Б
|15.01
|17:00
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Сал. Юлаев – Нефтехимик
|5 : 0
|15.01
|19:00
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Витязь – Сочи
|2 : 1 ОТ
|15.01
|19:30
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Спартак – Автомобилист
|2 : 3