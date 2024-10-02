Нападающий «Спартака» Биттен считает, что команда может выиграть Кубок Гагарина

Нападающий «Спартака» Уильям Биттен оценил шансы команды побороться за Кубок Гагарина.

«Как и все, мы хотим выиграть Кубок, и я думаю, что наша команда способна сделать. Но, конечно, впереди еще длинный сезон и нам нужно в первую очередь фокусироваться на следующем матче», — цитирует Биттена «РБ Спорт».

После 10 матчей «Спартак» с 16 очками занимает второе место в Западной конференции КХЛ.