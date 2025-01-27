Форвард «Спартака» Галимов — о победе над ЦСКА: «Мы одна команда, одна семья»

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов прокомментировал победу над ЦСКА (4:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Форвард сделал дубль в этой игре.

— Как оцените сегодня свою тройку?

— Как Алексей Юрьевич (Жамнов) сегодня сказал, что у кого-то получается, у кого-то нет. Мы одна команда, одна семья, все должны друг друга поддерживать. Спасибо всей команде.

— 650 матчей в КХЛ — весомая цифра. Как-нибудь празднуете такие достижения?

— Алексей Юрьевич поздравил сегодня в раздевалке, а так не праздную. У нас в лиге есть и по 800 игр, поэтому 650 — это только начало.

«Спартак» (64 очка) поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (62) потерпел седьмое поражение в девяти последних матчах и занимает пятую строчку на «Западе».

Анна Бирюкова