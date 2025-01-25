Форвард «Спартака» Александр Пашин — о победе над «Локомотивом»: «Результат на табло»

Нападающий «Спартака» Александр Пашин прокомментировал матч FONBET Чемпионат КХЛ против «Локомотива» (4:2).

— Первый период проспали, тренер сказал пару ласковых, мы поговорили с ребятами и уже вышли на лед с другим настроем. Результат на табло.

— Ваши голы придали уверенности, как решались на них? Особенно ваш первый «гол-фокус», так скажем.

— Нужно было что-то неординарное, бросал шайбу на добивание, чтобы она осталась на пятаке, а шайба отскочила ко мне — в итоге забил.

— Было понимание, что против вас не первый номер «Локомотива» играл, а вратарь с уязвимым местами?

— Команда «Локомотив» во всех аспектах хорошая, поэтому особо внимания этому не уделяли. Надо было играть в тот хоккей, который мы умеем.

— Насколько комфортно было играть с Голдобиным и Морозовым, когда забросили вторую шайбу?

— Пересменка получилась, Коля хорошо меня увидел, удалось забить.

— Было ощущение, что соперник сам отдал инициативу. Как вы считаете?

— Первый период был не наш. В остальные периоды мы пытались дожать их, делали все, что говорили тренеры.

— Как оцените вашу химию с Рубцовым и Галимовым, которая в сезоне произошла?

— Стараемся играть в пас, не жадничать. Хорошая тройка получилась.

Анна Бирюкова