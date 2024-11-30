Пашин считает, что «Спартак» владел инициативой в матче с «Салаватом Юлаева»
Нападающий «Спартака» Александр Пашин в интервью «СЭ» поделился эмоциями после матча FONBET чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:5).
— Хорошо начали, но потом расслабились. Во втором периоде вышли не готовыми, у соперника были быстрые контратаки. Мы же совершили много потерь, из-за этого голы пропустили и не смогли вернуться в игру.
— Вы воспитанник «Салавата Юлаева», все еще по-особенному здесь играется?
— Наверное, да, есть такие ощущения. Рад возвращаться в Уфу, нравится эта арена, нравится, как здесь болеют.
— Были сегодня на трибунах родственники, друзья?
— Разумеется. Много знакомых и родственников.
— В чем причина третьего поражения «Спартака» подряд?
— Много ошибок ненужных, не поддерживаем друг друга ни в атаке, ни в обороне, надо друг друга поддерживать, дорабатывать. Надо работать, пока немного не получается у нас.
— Даже несмотря на то, что проигрывали, было видно, что «Спартак» владел инициативой и во втором, и в третьем периоде, но соперник просто ловил вас на контратаке.
— Да, во втором периоде они забили быстрые голы, мы неправильно сыграли, было уже тяжело вернуться.
— Что говорил во время таймаута Алексей Жамнов?
— Надо играть в свою игру, делать правильные вещи, которые мы не сделали.
«Спартак» с 44 очками занимает второе место в таблице Западной конференции.
(София Митченкова)
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|11
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|1
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|20
|10
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|39
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|15
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|Нефтехимик
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|32
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|12
|18
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|Авангард
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|12
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|23
|21
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|31
|6
|25
|15
|30.11
|10:00
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Адмирал – Сочи
|4 : 3
|30.11
|10:30
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Амур – СКА
|5 : 7
|30.11
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Сал. Юлаев – Спартак
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|30.11
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Автомобилист – Трактор
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