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Сегодня, 18:17

Пашин считает, что «Спартак» владел инициативой в матче с «Салаватом Юлаева»

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Нападающий «Спартака» Александр Пашин в интервью «СЭ» поделился эмоциями после матча FONBET чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:5).

— Хорошо начали, но потом расслабились. Во втором периоде вышли не готовыми, у соперника были быстрые контратаки. Мы же совершили много потерь, из-за этого голы пропустили и не смогли вернуться в игру.

— Вы воспитанник «Салавата Юлаева», все еще по-особенному здесь играется?

— Наверное, да, есть такие ощущения. Рад возвращаться в Уфу, нравится эта арена, нравится, как здесь болеют.

— Были сегодня на трибунах родственники, друзья?

— Разумеется. Много знакомых и родственников.

— В чем причина третьего поражения «Спартака» подряд?

— Много ошибок ненужных, не поддерживаем друг друга ни в атаке, ни в обороне, надо друг друга поддерживать, дорабатывать. Надо работать, пока немного не получается у нас.

— Даже несмотря на то, что проигрывали, было видно, что «Спартак» владел инициативой и во втором, и в третьем периоде, но соперник просто ловил вас на контратаке.

— Да, во втором периоде они забили быстрые голы, мы неправильно сыграли, было уже тяжело вернуться.

— Что говорил во время таймаута Алексей Жамнов?

— Надо играть в свою игру, делать правильные вещи, которые мы не сделали.

«Спартак» с 44 очками занимает второе место в таблице Западной конференции.

(София Митченкова)

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
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4 Динамо М 31 19 12 41
5 ЦСКА 29 15 14 37
6 Торпедо 31 15 16 35
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8 Динамо Мн 31 15 16 34
9 Витязь 31 13 18 29
10 Куньлунь РС 32 12 20 27
11 Сочи 30 11 19 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 32 21 11 46
2 Сал. Юлаев 30 20 10 42
3 Автомобилист 30 19 11 41
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5 Металлург Мг 33 17 16 36
6 Адмирал 33 15 18 35
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8 Лада 30 12 18 29
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