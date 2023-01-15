Хохлачев: «Сейчас главное — немного порадоваться, забыть этот матч и двигаться дальше»
Автор гола и передачи в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:2), нападающий «Спартака» Александр Хохлачев прокомментировал итоги встречи.
«Это была очень важная игра для нас. Первый период, возможно, не получился, но в перерыве договорились выйти на вторую 20-минутку и биться, как в последний раз. Хорошо провели второй период, а в третьем довели дело до победы. Повлиял ли на нас факт раннего матча? Нет. Как я и говорил ранее, в этом сезоне все игры тяжелые — без разницы, когда и против кого. Мы должны быть готовыми к каждому матчу на 100 процентов.
Диму Куликова мы поздравили после матча. Он — красавец. Вытащил нас, когда «Куньлунь» побежал отыгрываться. В начале третьего периода мы пропустили необязательный гол. Хорошо, что дотерпели и победили.
До эпизода с моим голом у меня было еще несколько моментов, которые я должен был реализовать. Тут же мне досталась шайба в средней зоне — решил не бросать, а обыгрывать. Рад, что все получилось. Приятно забивать и побеждать. Это отличные ощущения. Но сейчас главное — немного порадоваться, забыть этот матч и двигаться дальше», — цитирует игрока сайт красно-белых.
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