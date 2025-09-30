Нападающий «Сочи» Тянулин стал лучшим бомбардиром в истории клуба

Нападающий «Сочи» Артур Тянулин отметился голевой передачей в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Лады» — 2:0.

Для него это голевое действие стало 123-м за клуб. Тянулин поднялся на первое место в списке лучших бомбардиров в истории «Сочи», обойдя Илью Крикунова (122 очка).

Топ-5 бомбардиров Сочи:

123 — Артур Тянулин

122 — Илья Крикунов

113 — Андре Петерссон

107 — Сергей Шмелев

105 — Андрей Костицын