Нападающий «Сочи» Мичков забил лакросс-гол в ворота «Куньлуня»

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков забросил шайбу в стиле лакросс в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Куньлуня».

Мичков находясь за воротами, положил на крюк шайбу и прокинул ее в ворота пекинской команды.

Помимо заброшенной шайбы 18-летний форвард отличился тремя результативными передачами в первом периоде. Счет после первого периода — 4:1.

Ранее Мичков уже забрасывал лакросс в матче за «СКА-1946» в шестом матче финала Кубка Харламова против «Красной Армии».