Макс Эллис: «В «Сочи» мне доверяют, поэтому удается набирать очки и лучше проявлять себя»
Нападающий «Сочи» Макс Эллис в интервью «СЭ» поделился своими мыслями о текущей форме команды и своей роли в ней.
— Как изменилась ваша роль на льду после перехода в «Сочи»? Тренерский штаб «леопардов» видит вас в ином качестве, нежели это было в вашей предыдущей команде?
— Я думаю, ничего не изменилось. Я как играл в «Шанхае», так играю и в «Сочи». У нас не было никакого разговора, просто так получилось, что в «Сочи» мне доверяют, поэтому удается набирать очки и лучше проявлять себя.
— Чувствуете, что на вас возложили лидерские позиции в атаке?
— Думаю, именно для этих задач меня и приглашали в команду, но я не хотел бы называть себя лидером атаки. Я просто стараюсь в каждой смене доказывать личным примером, что мы можем и должны побеждать. Личная статистика для меня вторична. На мой взгляд, настоящий лидер — это тот, кто способен сплотить коллектив и повести ребят за собой. У нас в раздевалке есть такие опытные игроки, как Павел Дедунов и Дмитрий Кагарлицкий. Они уже много лет выступают в КХЛ, их слова имеют большой вес, мы всегда прислушиваемся к их советам.
— Несмотря на вашу личную результативность, «Сочи» сейчас находится в непростом положении. Последнее место в таблице — это явно не то, на что рассчитывал коллектив. Как вы оцениваете текущий кризис?
— На меня этот факт никак негативно не влияет. Все, что нам остается, — это провести оставшиеся игры регулярного чемпионата, как будто это наши последние матчи. Конечно, неприятно находится вне зоны плей-офф, но мы будем делать все возможное, чтобы показать свой лучший уровень.
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