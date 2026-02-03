Макс Эллис: «В «Сочи» мне доверяют, поэтому удается набирать очки и лучше проявлять себя»

Нападающий «Сочи» Макс Эллис в интервью «СЭ» поделился своими мыслями о текущей форме команды и своей роли в ней.

— Как изменилась ваша роль на льду после перехода в «Сочи»? Тренерский штаб «леопардов» видит вас в ином качестве, нежели это было в вашей предыдущей команде?

— Я думаю, ничего не изменилось. Я как играл в «Шанхае», так играю и в «Сочи». У нас не было никакого разговора, просто так получилось, что в «Сочи» мне доверяют, поэтому удается набирать очки и лучше проявлять себя.

— Чувствуете, что на вас возложили лидерские позиции в атаке?

— Думаю, именно для этих задач меня и приглашали в команду, но я не хотел бы называть себя лидером атаки. Я просто стараюсь в каждой смене доказывать личным примером, что мы можем и должны побеждать. Личная статистика для меня вторична. На мой взгляд, настоящий лидер — это тот, кто способен сплотить коллектив и повести ребят за собой. У нас в раздевалке есть такие опытные игроки, как Павел Дедунов и Дмитрий Кагарлицкий. Они уже много лет выступают в КХЛ, их слова имеют большой вес, мы всегда прислушиваемся к их советам.

— Несмотря на вашу личную результативность, «Сочи» сейчас находится в непростом положении. Последнее место в таблице — это явно не то, на что рассчитывал коллектив. Как вы оцениваете текущий кризис?

— На меня этот факт никак негативно не влияет. Все, что нам остается, — это провести оставшиеся игры регулярного чемпионата, как будто это наши последние матчи. Конечно, неприятно находится вне зоны плей-офф, но мы будем делать все возможное, чтобы показать свой лучший уровень.