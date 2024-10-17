Нападающий «Сочи» Криштоф самовольно покинул команду
В «Сочи» заявили, что нападающий Михал Криштоф самовольно покинул расположение команды. Сочинский клуб намерен решать данный вопрос в правовом поле.
«Во вторник, 15 октября, Михал Криштоф принял участие в общении со школьниками в рамках «Урока хоккея» в средней школе № 18 и затем вышел на тренировку неиграющего состава. После окончания тренировки хоккеист самовольно покинул расположение команды. Клуб не приемлет ультимативную форму поведения со стороны игрока и намерен действовать в правовом поле в соответствии с нормами регламента КХЛ», — говорится в заявлении «Сочи».
Также отмечается, что 31-летний Криштоф ранее получил предложение от одного из клубов Швейцарии, при этом агент игрока не выходил с официальным запросом на российскую команду. Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков сообщил Криштофу, что клуб по-прежнему заинтересован в его услугах и не планирует разрывать с ним контракт. Главный тренер «леопардов» Сергей Зубов, в свою очередь, объяснил хоккеисту причины сокращения его игрового времени. Однако, как утверждают в «Сочи», словацкий нападающий не был готов к конструктивному диалогу.
Криштоф присоединился к «Сочи» в 2023 году. Ранее он выступал за «Адмирал». В нынешнем сезоне форвард провел за команду 10 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами.
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