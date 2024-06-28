Нападающий «Сочи» Кузнецов: «У нас есть все шансы попасть в плей-офф КХЛ»

Нападающий «Сочи» Артемий Кузнецов ответил на вопрос о перспективах команды в следующем сезоне.

«Команда не слишком сильно поменялась. Большая часть игроков осталась. Конечно, есть новые подписания, к нам пришли ребята из других клубов КХЛ, а также лидеры ВХЛ прошлого сезона. В любом случае новый сезон будет очень интересным. У команды есть все шансы попасть в плей-офф», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 ХК «Сочи» занял десятое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 53 очка за 68 матчей регулярного чемпионата.