Нападающий СКА Воробьев считает, что на поражение команды от «Куньлуня» повлияли удаления
Нападающий СКА Михаил Воробьев в комментарии «СЭ» высказал мнение о поражении своей команды от «Куньлуня» (4:5) в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ.
В течение заключительных шести минут встречи армейцы сумели забросить в ворота китайской команды три шайбы подряд.
— В первом периоде мы, может, как-то неправильно играли, а во втором моменты были. Пропустили нелепые голы. Надо чуть построже играть в обороне и поменьше удаляться.
Удаления? Может, чересчур было желание выиграть борьбу, где-то неосторожно проводили силовые приемы, подбивали клюшкой, зацепки делали. Может, так получилось от большого желания. Концовка? Нужно было раньше начинать забивать, а не в конце игры. Игра длится 60 минут, они отстояли до конца, а мы не смогли сравнять, — сказал Воробьев «СЭ».
У СКА прервалась серия из 5 побед подряд. В турнирной таблице «Запада» армейцы находятся на третьей строчке, набрав 13 очков в 10 матчах. «Куньлунь» занимает 10-е место с 8 баллами.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|11
|7
|4
|15
|2
|Ак Барс
|9
|7
|2
|14
|3
|Сибирь
|10
|6
|4
|12
|4
|Трактор
|9
|5
|4
|12
|5
|Сал. Юлаев
|8
|6
|2
|12
|6
|Адмирал
|8
|5
|3
|11
|7
|Нефтехимик
|11
|4
|7
|11
|8
|Авангард
|10
|3
|7
|7
|9
|Лада
|9
|3
|6
|7
|10
|Амур
|9
|3
|6
|6
|11
|Металлург Мг
|10
|3
|7
|6
|12
|Барыс
|10
|2
|8
|5
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|8
|2
|17
|2
|Спартак
|9
|7
|2
|15
|3
|СКА
|10
|6
|4
|13
|4
|ЦСКА
|10
|5
|5
|13
|5
|Северсталь
|11
|6
|5
|12
|6
|Торпедо
|11
|5
|6
|11
|7
|Динамо Мн
|8
|5
|3
|10
|8
|Динамо М
|10
|5
|5
|10
|9
|Витязь
|10
|4
|6
|8
|10
|Куньлунь РС
|10
|4
|6
|8
|11
|Сочи
|9
|2
|7
|4
|30.09
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|30.09
|17:00
|
Металлург Мг – Лада
|- : -
|30.09
|17:30
|
Барыс – Торпедо
|- : -