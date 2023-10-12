Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:13

Нападающий СКА Воробьев: «Совершили ошибки, «Локомотив» им воспользовался»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий СКА Михаил Воробьев прокомментировал поражение команды от «Локомотива» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (2:3).

«Совершили ошибки, соперник воспользовался этим. Мы пытались отыграться, но чуть не хватило. Наверное, нам надо было быть понастырнее в реализации моментов. Видимо, нужно было больше набирать скорости и активнее лезть на ворота, создавать проблемы вратарю», — приводит «Спорт День за Днем» слова Воробьева.

На данный момент СКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков в 16 матчах. 13 октября команда из Санкт-Петербурга сыграет против минского «Динамо».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/napadayushchiy-ska-vorobev-lokomotiv-vospolzovalsya-nashimi-oshibkami
Михаил Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
0
Читайте также
Месси останется в «Интере» по окончании сезона МЛС
Усман заменит Косту в бою против Чимаева на UFC 294 в Абу-Даби
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с главой ведомства
В Польше предложили выставить Киеву счет и ряд условий за оказанную помощь
Смерть гиганта: закрывается крупнейшее месторождение газа в Европе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Форвард СКА Алистров — о поражении от «Локомотива»: «Мы недостаточно угрожали воротам соперника»

Савиков — о неудачном старте ЦСКА: «На них все настраиваются серьезно и выдают лучшие матчи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
12.10 12:00
Амур – Ак Барс
 - : -
12.10 19:00
Нефтехимик – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости