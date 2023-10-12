Нападающий СКА Воробьев: «Совершили ошибки, «Локомотив» им воспользовался»

Нападающий СКА Михаил Воробьев прокомментировал поражение команды от «Локомотива» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (2:3).

«Совершили ошибки, соперник воспользовался этим. Мы пытались отыграться, но чуть не хватило. Наверное, нам надо было быть понастырнее в реализации моментов. Видимо, нужно было больше набирать скорости и активнее лезть на ворота, создавать проблемы вратарю», — приводит «Спорт День за Днем» слова Воробьева.

На данный момент СКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков в 16 матчах. 13 октября команда из Санкт-Петербурга сыграет против минского «Динамо».