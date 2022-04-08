Нападающий СКА Волков прокомментировал победу над ЦСКА в четвертом матче серии плей-офф

Нападающий СКА Александр Волков подвел итоги четвертого матча серии плей-офф против ЦСКА (3:2, 2-2).

«Тяжелая игра. Установку выполнили. Выиграли, идем дальше. Я считаю, что мы все четыре матча делали примерно одно и то же, играли в свою игру. Достойные были победы, но так получилось, что 2-2 — нет преимущества ни у одной из команд. Надо продолжать делать свое дело.

Что мы вынесли из предыдущего матча? Мы поплатились за глупые ошибки, соперник здорово воспользовался моментами и перевернул игру. Во время таймаута Роман Борисович говорил обычные слова поддержки — не нервничать, успокоиться и делать свое дело», — цитирует игрока сайт КХЛ.

Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 10 апреля.