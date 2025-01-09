Алистров — о разгромном поражении СКА от «Спартака»: «Не наш день в плане реализации»

Нападающий СКА Владимир Алистров прокомментировал «СЭ» поражение своей команды от «Спартака» (0:5) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— В целом играли нормально, получали контратаки, пропускали шайбы. Самое главное, что играли до самого конца и при таком счете не опустили руки, — сказал Алистров.

— При этом по броскам у СКА было преимущество.

— Да.

— Выходит, комплексная проблема с реализацией и обороной?

— Да. Может, где-то не наш день был в плане реализации. Но, повторюсь, играли до конца, и это самое главное.

— Как психологически забыть это крупное поражение?

— Да просто продолжать играть. У команды есть характер — это главное. Настраиваемся на следующую игру. В хоккее все бывает, — сказал Алистров «СЭ».

После этого поражения СКА опустился на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции (54 очка). «Спартак» набрал 57 очков и поднялся на 2-е место.