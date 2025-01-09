Алистров — о разгромном поражении СКА от «Спартака»: «Не наш день в плане реализации»
Нападающий СКА Владимир Алистров прокомментировал «СЭ» поражение своей команды от «Спартака» (0:5) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— В целом играли нормально, получали контратаки, пропускали шайбы. Самое главное, что играли до самого конца и при таком счете не опустили руки, — сказал Алистров.
— При этом по броскам у СКА было преимущество.
— Да.
— Выходит, комплексная проблема с реализацией и обороной?
— Да. Может, где-то не наш день был в плане реализации. Но, повторюсь, играли до конца, и это самое главное.
— Как психологически забыть это крупное поражение?
— Да просто продолжать играть. У команды есть характер — это главное. Настраиваемся на следующую игру. В хоккее все бывает, — сказал Алистров «СЭ».
После этого поражения СКА опустился на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции (54 очка). «Спартак» набрал 57 очков и поднялся на 2-е место.
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