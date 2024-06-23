Нападающий СКА Толчинский объяснил отказ от игры в медиахоккее

Нападающий СКА Сергей Толчинский сообщил «СЭ», что пока отказался играть в медиахоккее.

«Летом очень часто играю в теннис и футбол. Во время сезона не успеваю. Там в компьютер просто банально играешь и все. Медиахоккей? В медиахоккей звали, но пока я отказался. Сейчас просто надо потихоньку начинать тренироваться. Пока не согласился», — сказал Толчинский «СЭ».

В прошедшем сезоне 29-летний форвард набрал 54 (18+36) очка в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 4 (3+1) очка в 10 играх плей-офф.