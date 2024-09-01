Толчинский о Кузнецове: «Женя — супер позитивный человек, очень простой в общении»
Нападающий СКА Сергей Толчинский в разговоре с «СЭ» высказался о новичке команды Евгении Кузнецове.
«Женя — супер позитивный человек, очень простой в общении, поэтому он в первый же день спокойно влился в коллектив, создает веселую атмосферу и показывает мастерство на льду. Наличие такого статусного игрока, как Кузнецов, воодушевит СКА на достижение высоких целей? Надеюсь, так и будет. И также у нас сейчас очень сплоченный коллектив, и Женя его еще больше сплачивает», — сказал Толчинский «СЭ».
32-летний Кузнецов — двукратный чемпион мира в составе сборной России, а также обладатель Кубка Стэнли вместе с «Вашингтон Кэпиталз».
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