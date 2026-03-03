Плотников — о 1000 матчах в КХЛ: «Стараюсь не думать об этом. Чем меньше думаешь, тем легче»

Нападающий СКА Сергей Плотников рассказал «СЭ» о подходе к знаковому рубежу в 1000 матчей в лиге.

— Через два матча у вас тысячный матч в КХЛ. На прошлой пресс-конференции Игорь Николаевич сказал, что хочет дать опытным лидерам отдохнуть. Задумывались ли вы, как здорово было бы встретить такой большой юбилей в «Ледовом»?

— Честно говоря, для меня это не принципиально. Юбилей и поздравления в любом случае состоятся, вне зависимости от того, на каком льду это произойдет. Я предпочитаю не загадывать наперед и не подстраивать события под конкретные даты. Все идет своим чередом: не мне решать, в какой именно игре это случится, поэтому я одинаково спокойно отношусь к любому варианту.

— Почему для вас это не имеет большого значения? Все-таки событие исторического масштаба.

— Не хочется об этом думать, какое-то лишнее напряжение, лишнее давление. Моя задача — просто выходить на лед и получать удовольствие от хоккея. А реакция трибун будет теплой в любом случае. Я уверен, что болельщики в «Ледовом» поддержат меня, когда бы этот матч ни состоялся.

— Но чем ближе тысячный матч, тем сложнее игнорировать информационный шум. Неужели удается полностью абстрагироваться от мыслей о предстоящем торжестве?

— Стараюсь не думать об этом, чтобы не было лишнего напряжения. Чем меньше думаешь, тем легче.