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Сегодня, 15:35

Нападающий СКА Акользин: «В футбол играю хорошо. С детства — за «Локомотив», но за «Зенитом» тоже буду следить»

Алексей Михайлов
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Нападающий СКА Павел Акользин рассказал «СЭ» о своем отношении к футболу. Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг в комментарии для «СЭ» заявил, что «любой нормальный хоккеист должен играть в футбол».

— В футбол я играю хорошо — получается чеканить, держать мяч на весу, поэтому проблем с этим нет, умею. Во дворе, как говорится, мяч у меня был (смеется), — начал Акользин.

— За кого болеете?

— С детства — за московский «Локомотив». За ними постоянно слежу, болею, смотрю какие-то матчи, обзоры. Очень симпатизирую этому клубу, еще когда там был Юрий Семин. Для меня это хороший тренер. То, что он сделал для «Локомотива», — это многого стоит.

— Верите, что в нынешнем сезоне «Локомотив» сможет навязать конкурентам борьбу за чемпионство?

— Хорошо идут, да. Молодая команда, много молодых полузащитников, нападающих, которые очень высоко котируются в рейтинге.

— Особенно Батраков.

— Да. Но мне больше почему-то нравится Пиняев. Хорошо так играет с мячом, много берет на себя игру, хоть и молодой.

— Вы как болельщик будете довольны, если по итогам сезона «Локомотив» финиширует в тройке призеров?

— Ну, конечно, да, буду доволен. Все-таки молодая команда. Ну и сейчас я в Питере, поэтому и за «Зенитом» буду тоже следить (смеется).

— Если вас пригласят на «Газпром Арену», придете на футбол?

— Конечно, приду посмотреть. Но, наверное, болельщики меня будут судить — если «Локомотив» будет играть с «Зенитом», то, конечно, отдам предпочтение «Локомотиву», потому что за этот клуб я с детства болею, — сказал Акользин «СЭ».

После 18 туров в РПЛ «Локомотив» занимает 5-е место, набрав 35 очков. У «Зенита» — 39 очков и 2-е место. С тем же количеством очков в турнирной таблице лидирует «Краснодар».

ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ХК СКА
Павел Акользин
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2 ЦСКА 41 25 16 57
3 Спартак 40 25 15 55
4 СКА 41 25 16 54
5 Динамо М 42 25 17 53
6 Северсталь 42 26 16 52
7 Динамо Мн 42 23 19 51
8 Торпедо 41 18 23 44
9 Куньлунь РС 41 17 24 38
10 Витязь 41 16 25 37
11 Сочи 40 12 28 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 44 27 17 59
2 Сал. Юлаев 40 27 13 56
3 Ак Барс 40 25 15 52
4 Металлург Мг 42 25 17 52
5 Автомобилист 40 21 19 48
6 Авангард 41 20 21 43
7 Адмирал 41 18 23 42
8 Сибирь 40 18 22 39
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