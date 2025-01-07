Нападающий СКА Акользин: «В футбол играю хорошо. С детства — за «Локомотив», но за «Зенитом» тоже буду следить»

Нападающий СКА Павел Акользин рассказал «СЭ» о своем отношении к футболу. Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг в комментарии для «СЭ» заявил, что «любой нормальный хоккеист должен играть в футбол».

— В футбол я играю хорошо — получается чеканить, держать мяч на весу, поэтому проблем с этим нет, умею. Во дворе, как говорится, мяч у меня был (смеется), — начал Акользин.

— За кого болеете?

— С детства — за московский «Локомотив». За ними постоянно слежу, болею, смотрю какие-то матчи, обзоры. Очень симпатизирую этому клубу, еще когда там был Юрий Семин. Для меня это хороший тренер. То, что он сделал для «Локомотива», — это многого стоит.

— Верите, что в нынешнем сезоне «Локомотив» сможет навязать конкурентам борьбу за чемпионство?

— Хорошо идут, да. Молодая команда, много молодых полузащитников, нападающих, которые очень высоко котируются в рейтинге.

— Особенно Батраков.

— Да. Но мне больше почему-то нравится Пиняев. Хорошо так играет с мячом, много берет на себя игру, хоть и молодой.

— Вы как болельщик будете довольны, если по итогам сезона «Локомотив» финиширует в тройке призеров?

— Ну, конечно, да, буду доволен. Все-таки молодая команда. Ну и сейчас я в Питере, поэтому и за «Зенитом» буду тоже следить (смеется).

— Если вас пригласят на «Газпром Арену», придете на футбол?

— Конечно, приду посмотреть. Но, наверное, болельщики меня будут судить — если «Локомотив» будет играть с «Зенитом», то, конечно, отдам предпочтение «Локомотиву», потому что за этот клуб я с детства болею, — сказал Акользин «СЭ».

После 18 туров в РПЛ «Локомотив» занимает 5-е место, набрав 35 очков. У «Зенита» — 39 очков и 2-е место. С тем же количеством очков в турнирной таблице лидирует «Краснодар».