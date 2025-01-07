Нападающий СКА Акользин: «В футбол играю хорошо. С детства — за «Локомотив», но за «Зенитом» тоже буду следить»
Нападающий СКА Павел Акользин рассказал «СЭ» о своем отношении к футболу. Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг в комментарии для «СЭ» заявил, что «любой нормальный хоккеист должен играть в футбол».
— В футбол я играю хорошо — получается чеканить, держать мяч на весу, поэтому проблем с этим нет, умею. Во дворе, как говорится, мяч у меня был (смеется), — начал Акользин.
— За кого болеете?
— С детства — за московский «Локомотив». За ними постоянно слежу, болею, смотрю какие-то матчи, обзоры. Очень симпатизирую этому клубу, еще когда там был Юрий Семин. Для меня это хороший тренер. То, что он сделал для «Локомотива», — это многого стоит.
— Верите, что в нынешнем сезоне «Локомотив» сможет навязать конкурентам борьбу за чемпионство?
— Хорошо идут, да. Молодая команда, много молодых полузащитников, нападающих, которые очень высоко котируются в рейтинге.
— Особенно Батраков.
— Да. Но мне больше почему-то нравится Пиняев. Хорошо так играет с мячом, много берет на себя игру, хоть и молодой.
— Вы как болельщик будете довольны, если по итогам сезона «Локомотив» финиширует в тройке призеров?
— Ну, конечно, да, буду доволен. Все-таки молодая команда. Ну и сейчас я в Питере, поэтому и за «Зенитом» буду тоже следить (смеется).
— Если вас пригласят на «Газпром Арену», придете на футбол?
— Конечно, приду посмотреть. Но, наверное, болельщики меня будут судить — если «Локомотив» будет играть с «Зенитом», то, конечно, отдам предпочтение «Локомотиву», потому что за этот клуб я с детства болею, — сказал Акользин «СЭ».
После 18 туров в РПЛ «Локомотив» занимает 5-е место, набрав 35 очков. У «Зенита» — 39 очков и 2-е место. С тем же количеством очков в турнирной таблице лидирует «Краснодар».
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|Локомотив
|43
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|3
|Спартак
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|25
|15
|55
|4
|СКА
|41
|25
|16
|54
|5
|Динамо М
|42
|25
|17
|53
|6
|Северсталь
|42
|26
|16
|52
|7
|Динамо Мн
|42
|23
|19
|51
|8
|Торпедо
|41
|18
|23
|44
|9
|Куньлунь РС
|41
|17
|24
|38
|10
|Витязь
|41
|16
|25
|37
|11
|Сочи
|40
|12
|28
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|44
|27
|17
|59
|2
|Сал. Юлаев
|40
|27
|13
|56
|3
|Ак Барс
|40
|25
|15
|52
|4
|Металлург Мг
|42
|25
|17
|52
|5
|Автомобилист
|40
|21
|19
|48
|6
|Авангард
|41
|20
|21
|43
|7
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|8
|Сибирь
|40
|18
|22
|39
|9
|Нефтехимик
|42
|14
|28
|39
|10
|Лада
|40
|16
|24
|37
|11
|Барыс
|44
|10
|34
|23
|12
|Амур
|42
|9
|33
|23
|7.01
|14:00
|
Трактор – Лада
|5 : 0
|7.01
|14:30
|
Металлург Мг – Адмирал
|- : -
|7.01
|15:00
|
Барыс – Автомобилист
|- : -
|7.01
|17:00
|
Куньлунь РС – Амур
|- : -
|7.01
|17:00
|
Сочи – Динамо М
|- : -
|7.01
|17:00
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|7.01
|17:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -