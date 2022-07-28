Мичков опубликовал фотографию с Овечкиным: «Легенда»

Мичков опубликовал фотографию с Овечкиным и назвал его легендой

Нападающий СКА Матвей Мичков в социальных сетях опубликовал фотографию с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным. В настоящее время 17-летний россиянин готовится к новому сезону в составе петербургского клуба на базе в Новогорске.

«Легенда», — прокомментировал фотографию Мичков.

Александр Овечкин и Матвей Мичков. Фото Соцсети

В прошедшем сезоне Мичков провел 13 матчей за петербуржцев в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых набрал 5 (2+3) очков. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 апреля 2026 года.