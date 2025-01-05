Короткий: «Ротенберг — великолепный тренер, он знает полностью всю систему КХЛ»

Нападающий СКА Матвей Короткий поделился мнением о главном тренере петербургского клуба Романе Ротенберге.

«Роман Борисович — великолепный тренер, постоянно подбадривает, знает полностью всю систему КХЛ, кто как играет, ищет слабые стороны, подсказывает нам. Поэтому могу только сказать, что он просто лучший тренер», — приводит «ВсеПроСпорт» слова форварда.

3 января СКА победил ЦСКА (6:3) в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ. Эта победа стала для Ротенберга 150-й в лиге.