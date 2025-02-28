Нападающий СКА Кузьмин — о поражении от «Динамо»: «В плане пропущенных шайб мы сыграли достойно»

Нападающий СКА Григорий Кузьмин в разговоре с корреспондентом «СЭ» проанализировал игру армейской команды после поражения от московского «Динамо» (0:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— После 4:6 от «Куньлуня» и 2:7 от «Спартака» не пропускали два периода от «Динамо»? Конечно, мы разобрали наши ошибки в обороне, поняли, где нам что недоставало, убрали это в своей игре, и, как видно, есть результат, — начал Кузьмин. — Да, не победный, но в плане пропущенных шайб мы сыграли достойно. К сожалению, мы не забили, не реализовали моменты, но по крайней мере Артемию Плешкову большое спасибо за то, что он нас тянул до последнего за уши. Но, к сожалению, мы не смогли забить шайбу в ворота «Динамо».

— По началу матча показалось, что СКА действовал вторым номером. Так и было задумано?

— По крайней мере в планах у нас такого не было. Да, возможно, в какой-то момент инициатива переходила к «Динамо», но изначальной установки не лезть вперед с первых минут, конечно, не было. Мы не такая команда, чтобы стоять сзади и ждать, когда соперник ошибется. Мы должны навязать свою игру и вести игру до конца, чтобы соперник постоянно старался отдохнуть от нас. Возможно, не все пошло по нашему сценарию, но, надеемся, в следующей игре мы это исправим.

СКА потерпел третье поражение подряд. Команда Романа Ротенберга с 71 очком располагается на 7-й строчке Западной конференции после 60 матчей.