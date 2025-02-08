Демидов — о внимании фанатов «Монреаля»: «Не слежу за этим, но мне приятно. Стараюсь больше думать о хоккее»

Нападающий СКА Иван Демидов в интервью «СЭ» ответил на вопросы о повышенном внимании к своей игре.

— В Монреале болельщики уже сходят по вам с ума. Знаете об этом?

— Особо не слежу за этим, но мне приятно.

— В социальных сетях много получаете сообщений? Возможно, на английском пишут?

— Нет, я особо не читаю. У меня выключены уведомления.

— Ощущаете «Демидовоманию» в России?

— Такого не чувствую. Стараюсь больше думать о хоккее. Все это может помешать, поэтому не забиваю голову.

19-летний Демидов играет в системе СКА с сезона-2021/22. На драфте НХЛ 2024 года он был выбран «Монреалем» в 1-м раунде под общим 5-м номером.