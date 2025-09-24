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Ларионов-младший — о поражении от «Авангарда»: «Это был один из тех матчей, когда результат не отражает нашей игры»

Нападающий СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:4) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Неприятное поражение, — сказал Ларионов. — Сегодня мы играли здорово. Думаю, это был один из тех матчей, когда результат не отражает нашей игры. Мы показали достойный хоккей, и, я считаю, это был один из лучших наших матчей в сезоне, с точки зрения качества игры. Поэтому обидно, что всё так сложилось, и мы не смогли реализовать свои моменты.

— Сегодняшний матч по сценарию напоминал предыдущий с минским «Динамо». Почему так?

— Думаю эти матчи были разные. В игре с минским «Динамо» мы действительно начали не лучшим образом. Сегодня же, напротив, старт был многообещающим. У нас были моменты, мы оказывали давление на протяжении всех 60 минут. Если в предыдущей игре мы не показали своей игры с самого начала, то сегодня мы действительно играли очень здорово. И я уверен, что если мы продолжим в том же духе, проблем не возникнет.

— Не считаете, что у вас такая закономерность от матча к матчу повторяется?

— Я бы не стал утверждать, что прослеживается какая-то закономерность. Мы выиграли четыре матча подряд в этом сезоне. Невозможно выигрывать каждую игру, это не американский футбол и не футбольная Премьер-лига, где теоретически можно выиграть все матчи. Подобные ситуации будут возникать в течение сезона. Самое важное, что хорошая команда после такого поражения выходит и демонстрирует более качественный хоккей. Мы будем готовиться, чтобы именно так и произошло.

— СКА достаточно много играет в большинстве, однако реализация пока далека от совершенства. Как исправить эту ситуацию?

— Сложно сказать, были хорошие, цепляющие моменты: и броски, и подставления, и передачи на пустые ворота. Иногда случаются такие игры, когда ты делаешь все возможное, но последний пас или бросок не достигает цели. К сожалению, сегодня все сложилось не в нашу пользу. Но нужно отметить, что ходы были правильные, решения обдуманные, и моменты возникали хорошие. И пока эти хорошие моменты есть, это значит, что мы движемся в верном направлении. Стоит начать переживать, когда они исчезнут.

Екатерина Смирнова

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