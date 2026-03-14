Форвард СКА Хайруллин: «Плотность таблицы не давит: хотим побеждать в каждой встрече, чтобы не зависеть от других»

Нападающий СКА Марат Хайруллин в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ с «Северсталью» (5:0), а также поделился настроем на заключительные игры перед стартом плей-офф.

— Какие выводы были сделаны после прошлого матча с минским «Динамо», что удалось удержать преимущество?

— На собрании внимательно посмотрели видео и проанализировали игру в третьих периодах. Вчера вышли на лед в третьем периоде с другим настроем, более сконцентрированы. Убрали лишние потери, поэтому и результат в концовке оказался положительным.

— Исходя из счета сезонной серии (3-1) можно сказать, что «Северсталь» удобный соперник для СКА?

— Мы знаем все команды, кто как играет и на каждого настраиваемся отдельно. Соперник идет в топ-3, но, возможно, именно поэтому нам с ними удобно играть: мы играем в схожий, понятный друг другу хоккей и есть понимание как против них играть.

— Насколько напрягает плотность турнирной таблицы? До конца регулярного чемпионата сохраняется интрига будущего соперника в плей-офф.

— Никакого давления нет. Конечно, хочется подняться как можно выше, чтобы получить преимущество домашней площадки или другие бонусы. До конца регулярного чемпионата осталось всего три матча, скоро все прояснится. Мы стараемся концентрироваться на собственной игре и побеждать в каждой встрече, чтобы наше положение не зависело от результатов других команд.

После 65 матчей СКА с 79 очками занимает пятое место в Западной конференции КХЛ.

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