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Сегодня, 23:11

Нападающий СКА Хайруллин недоволен тем, как провел конец регулярного чемпионата

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Форвард СКА Марат Хайруллин рассказал «СЭ» о личной результативности в сезоне-2022/23.

— Перед плей-офф не настораживает, что СКА пропустил пять шайб от «Сочи»?

— Сегодня случилась такая игра. Посмотрим видео, проанализируем ошибки. Конечно, их надо убирать перед плей-офф. Время еще есть. На тренировках обратим на это внимание.

— СКА забросил «Сочи» шесть шайб, но вы не набрали ни одного очка. Чем можете это объяснить?

— Не знаю, я недоволен тем, как провел концовку чемпионата. Играл не особо хорошо. Надеюсь, в плей-офф начну с чистого листа. И буду играть так, как играл большую половину сезона. Надеюсь, что прорвет.

— Может быть, низкая результативность — следствие усталости к концу сезона?

— Не сказал бы. Я также играл в удовольствие. Сложно объяснить, почему это произошло.

— Расстроились, что выпали из гонки лучших бомбардиров чемпионата?

— Немного, конечно, расстроился. Но ничего страшного. Все впереди — думаю, это не последняя моя борьба. Буду продолжать помогать команде. Главное — командный результат.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за СКА 65 матчей и набрал 54 (28+26) очка.

Марат Хайруллин
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 66 42 24 92
3 Локомотив 67 40 27 90
4 Торпедо 66 42 24 89
5 Динамо М 66 37 29 84
6 Витязь 67 34 33 76
7 Северсталь 66 30 36 73
8 Динамо Мн 67 26 41 66
9 Спартак 67 28 39 64
10 Куньлунь 66 21 45 49
11 Сочи 66 9 57 28
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Авангард 66 38 28 83
3 Сибирь 66 38 28 83
4 Сал. Юлаев 66 36 30 82
5 Автомобилист 66 36 30 81
6 Металлург 66 34 32 80
7 Адмирал 67 33 34 75
8 Нефтехимик 67 32 35 70
9 Трактор 66 29 37 68
10 Амур 67 29 38 67
11 Барыс 67 27 40 61
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Нефтехимик – Куньлунь
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