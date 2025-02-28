Кузьмин объяснил, почему СКА не забивает пять периодов подряд: «Даже у команд НХЛ бывают такие периоды»

Нападающий СКА Григорий Кузьмин в разговоре с корреспондентом «СЭ» проанализировал игру армейской команды в атаке в последних матчах FONBET Чемпионата КХЛ.

— Очевидна проблема с реализацией у СКА. Суммарно не забивали уже на протяжении пяти последних периодов. В чем проблема?

— Возможно, нам не хватает легкости в последние доли секунды, чтобы нанести точный бросок или отдать передачу в бок для того, чтобы твой партнер реализовал момент. Но у всех команд бывают такие периоды. Даже в НХЛ. В этом ничего такого нет, просто нужно идти дальше и готовиться к следующей игре.

— Не кажется ли, что в некоторых моментах можно где-то и попроще сыграть, а не стремиться сделать красиво в ущерб реализации?

— Понятно, это приходит с опытом, но когда у тебя появляется несколько таких моментов, ты уже понимаешь, когда и как нужно поступить: где-то бросить, где-то ты увидишь синюю майку сбоку, где можно откатить шайбу на партнера для броска. Да, моментов у каждого может быть один-два за игру максимум, поэтому нужно к ним относиться серьезно, — сказал Кузьмин «СЭ».

СКА располагается на 7-й строчке Западной конференции, набрав 71 очко после 60 матчей.