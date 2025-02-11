Кузнецов — об удалении в концовке матча с «Динамо»: «Виноват за этот момент»
Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал возвращение в состав в матче FONBET Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:3).
— Как пауза сказалась на качестве вашей игры? Насколько довольны собой?
— Недоволен, конечно. Проиграли 1:3, получил глупое удаление. Виноват за этот момент. А так хорошая боевая игра с хорошим соперником. Мы должны были, создавать больше моментов, но не смогли.
— По поводу удаления в третьем периоде. Из-за чего оно случилось?
— Человек исполнил. Я виноват, что положил туда руку. Но ничего страшного, я отмажусь потом.
СКА с 67 очками занимает 6-е место в Западной конференции.
