Кузнецов — об удалении в концовке матча с «Динамо»: «Виноват за этот момент»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал возвращение в состав в матче FONBET Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:3).

— Как пауза сказалась на качестве вашей игры? Насколько довольны собой?

— Недоволен, конечно. Проиграли 1:3, получил глупое удаление. Виноват за этот момент. А так хорошая боевая игра с хорошим соперником. Мы должны были, создавать больше моментов, но не смогли.

— По поводу удаления в третьем периоде. Из-за чего оно случилось?

— Человек исполнил. Я виноват, что положил туда руку. Но ничего страшного, я отмажусь потом.

СКА с 67 очками занимает 6-е место в Западной конференции.