Кузнецов — о прогрессе Демидова: «У меня на него большие надежды»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал прогресс форварда команды Ивана Демидова в сезоне-2024/25.

— Как оцените прогресс Ивана Демидова в нынешнем сезоне?

— Сейчас, наверное, не время говорить о прогрессе. Ваня — молодец, он всегда нацелен на ворота. Для меня одно удовольствие смотреть на то, как он развивается. У меня на него большие надежды.

В нынешнем сезоне 19-летний Демидов провел 53 матча за СКА, в которых отметился 19 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами.