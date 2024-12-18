Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:20

Нападающий СКА Кузнецов — о поражении от «Локомотива»: «В таких больших играх все решает один момент в конце»

Алексей Михайлов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий СКА Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Что не получилось реализовать из задуманного на матч с «Локомотивом»? Сложно сказать. Мне кажется, кость в кость играли, на равных. Игра была хорошая, боевая. Не знаю, надо подумать, как где ошиблись. Я думаю, тренеры подскажут, исправим. Еще раз говорю, бились до конца, старались, но «Локомотив» забил на одну шайбу больше, чем мы, — начал Кузнецов.

— В чем «Локомотив» превзошел СКА?

— Забили на одну больше, чем мы — вот и вся разница. Они использовали свой момент, а мы не использовали. В таких играх очень важно иметь терпение и ждать момента. К сожалению, у них получилось реализовать момент, а у нас нет.

— Могла ли отразиться на неудачном результате возможная накопленная усталость большинства игроков СКА после серии матчей сборной России на Кубке Первого канала?

— Да сложно сказать. Не знаю. Вроде и свежесть была, и силы. В принципе, не первый раз играем столько игр подряд.

— Так-то от «Локомотива» в сборной было намного меньше игроков, чем от СКА.

— Это не всегда помогает. А так хоть в хоккейном ритме находишься, в тонусе. Еще раз повторюсь, что довольно-таки хорошая игра была в плане борьбы. Они использовали свой момент, мы — нет. В принципе, вся разница. В таких больших играх все решает один момент в конце, — сказал Кузнецов «СЭ».

СКА с 44 очками занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Локомотив» набрал 60 очков и лидирует в таблице «Запада».

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Читайте также
Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве генерала Кириллова
Почему Винисиуса назвали лучшим игроком мира и причем тут российские клубы
Навка назвала Авербуха Карабасом-Барабасом в фигурном катании
Биография Владислава Дикиджи: карьера и жизнь российского фигуриста
Фальков рассказал о главных задачах Минобрнауки на 2025 год
Врачей освободили от уголовной ответственности по ст. 238 УК России
Популярное видео
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Комтуа: «Вратарь «Барыса» сыграл великолепно»

Кузнецов — о «СКА Арене»: «Я чувствую себя здесь очень комфортно — надо только немножко привыкнуть, правильно обжиться»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 37 29 8 60
2 Спартак 35 23 12 50
3 Динамо М 36 22 14 47
4 ЦСКА 34 20 14 47
5 СКА 35 20 15 44
6 Северсталь 34 20 14 40
7 Торпедо 35 16 19 39
8 Динамо Мн 34 17 17 38
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 37 13 24 30
11 Сочи 33 11 22 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 35 22 13 48
2 Сал. Юлаев 33 23 10 48
3 Ак Барс 32 21 11 44
4 Автомобилист 33 19 14 42
5 Адмирал 37 18 19 41
6 Металлург Мг 36 19 17 40
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Авангард 34 16 18 34
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 33 13 20 29
11 Барыс 37 10 27 23
12 Амур 36 7 29 18
Результаты / календарь
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
18.12 17:00
Трактор – Динамо Мн
 - : -
18.12 17:00
Металлург Мг – Автомобилист
 - : -
18.12 19:30
Северсталь – Сочи
 - : -
18.12 19:30
Ак Барс – Сал. Юлаев
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости