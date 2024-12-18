Нападающий СКА Кузнецов — о поражении от «Локомотива»: «В таких больших играх все решает один момент в конце»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Что не получилось реализовать из задуманного на матч с «Локомотивом»? Сложно сказать. Мне кажется, кость в кость играли, на равных. Игра была хорошая, боевая. Не знаю, надо подумать, как где ошиблись. Я думаю, тренеры подскажут, исправим. Еще раз говорю, бились до конца, старались, но «Локомотив» забил на одну шайбу больше, чем мы, — начал Кузнецов.

— В чем «Локомотив» превзошел СКА?

— Забили на одну больше, чем мы — вот и вся разница. Они использовали свой момент, а мы не использовали. В таких играх очень важно иметь терпение и ждать момента. К сожалению, у них получилось реализовать момент, а у нас нет.

— Могла ли отразиться на неудачном результате возможная накопленная усталость большинства игроков СКА после серии матчей сборной России на Кубке Первого канала?

— Да сложно сказать. Не знаю. Вроде и свежесть была, и силы. В принципе, не первый раз играем столько игр подряд.

— Так-то от «Локомотива» в сборной было намного меньше игроков, чем от СКА.

— Это не всегда помогает. А так хоть в хоккейном ритме находишься, в тонусе. Еще раз повторюсь, что довольно-таки хорошая игра была в плане борьбы. Они использовали свой момент, мы — нет. В принципе, вся разница. В таких больших играх все решает один момент в конце, — сказал Кузнецов «СЭ».

СКА с 44 очками занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Локомотив» набрал 60 очков и лидирует в таблице «Запада».