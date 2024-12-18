Нападающий СКА Кузнецов — о поражении от «Локомотива»: «В таких больших играх все решает один момент в конце»
Нападающий СКА Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— Что не получилось реализовать из задуманного на матч с «Локомотивом»? Сложно сказать. Мне кажется, кость в кость играли, на равных. Игра была хорошая, боевая. Не знаю, надо подумать, как где ошиблись. Я думаю, тренеры подскажут, исправим. Еще раз говорю, бились до конца, старались, но «Локомотив» забил на одну шайбу больше, чем мы, — начал Кузнецов.
— В чем «Локомотив» превзошел СКА?
— Забили на одну больше, чем мы — вот и вся разница. Они использовали свой момент, а мы не использовали. В таких играх очень важно иметь терпение и ждать момента. К сожалению, у них получилось реализовать момент, а у нас нет.
— Могла ли отразиться на неудачном результате возможная накопленная усталость большинства игроков СКА после серии матчей сборной России на Кубке Первого канала?
— Да сложно сказать. Не знаю. Вроде и свежесть была, и силы. В принципе, не первый раз играем столько игр подряд.
— Так-то от «Локомотива» в сборной было намного меньше игроков, чем от СКА.
— Это не всегда помогает. А так хоть в хоккейном ритме находишься, в тонусе. Еще раз повторюсь, что довольно-таки хорошая игра была в плане борьбы. Они использовали свой момент, мы — нет. В принципе, вся разница. В таких больших играх все решает один момент в конце, — сказал Кузнецов «СЭ».
СКА с 44 очками занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Локомотив» набрал 60 очков и лидирует в таблице «Запада».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|37
|29
|8
|60
|2
|Спартак
|35
|23
|12
|50
|3
|Динамо М
|36
|22
|14
|47
|4
|ЦСКА
|34
|20
|14
|47
|5
|СКА
|35
|20
|15
|44
|6
|Северсталь
|34
|20
|14
|40
|7
|Торпедо
|35
|16
|19
|39
|8
|Динамо Мн
|34
|17
|17
|38
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|37
|13
|24
|30
|11
|Сочи
|33
|11
|22
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|35
|22
|13
|48
|2
|Сал. Юлаев
|33
|23
|10
|48
|3
|Ак Барс
|32
|21
|11
|44
|4
|Автомобилист
|33
|19
|14
|42
|5
|Адмирал
|37
|18
|19
|41
|6
|Металлург Мг
|36
|19
|17
|40
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Авангард
|34
|16
|18
|34
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|33
|13
|20
|29
|11
|Барыс
|37
|10
|27
|23
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
|18.12
|17:00
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Трактор – Динамо Мн
|- : -
|18.12
|17:00
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Металлург Мг – Автомобилист
|- : -
|18.12
|19:30
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Северсталь – Сочи
|- : -
|18.12
|19:30
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Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -