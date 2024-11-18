Форвард СКА Кузнецов: «Переломный момент был, когда третий гол у «Амура» не засчитали»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал победу над «Амуром» (6:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ. Форвард набрал 3 (2+1) очка в этой встрече.

«Мне кажется, переломный момент был, когда третий гол у «Амура» не засчитали. Важный момент, когда хоккей заставил нас немножко проснуться. Переломили ход игры. Если бы тот третий гол засчитали, где-то бы соперник, может быть, получил глоток воздуха. Поэтому нужно повнимательнее играть в обороне.

Полные трибуны — это круто. И болельщики болеют сильно, хорошо. Поэтому мы обязаны дарить им хорошие матчи. Люди приходят, болеют за нас. Поэтому на наших плечах большая ответственность. И слава Богу, что сегодня все хорошо получилось», — передает слова Кузнецова корреспондент «СЭ».

СКА занимает третье место в таблице Западной конференции (37 очков).