Кузнецов — о поражении «Металлургу»: «Обидно проигрывать в овертайме, особенно так нелепо»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал поражение от «Металлурга» (4:5 ОТ) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

— Первый период был хорошим. Во втором «Металлург» немного поменял стиль, начал придерживать шайбу, точно ее отдавать. Мы где-то оказались не готовы к этому. Хорошо, что завоевали одно очко. Обидно проигрывать в овертайме, особенно так нелепо. Очко есть очко. Будем двигаться дальше.

— Первый период — тот хоккей, к которому СКА должен стремиться и удерживать?

— Да. Забивать только надо побольше. Моментов создали много, нужно реализовывать. В серьезных матчах столько моментов не будет.

Клуб из Санкт-Петербурга с 1 очком располагается на 4-м месте в таблице Западной конференции. «Магнитка» (2 балла) идет шестой на «Востоке».