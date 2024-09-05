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Кузнецов — о поражении «Металлургу»: «Обидно проигрывать в овертайме, особенно так нелепо»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал поражение от «Металлурга» (4:5 ОТ) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

— Первый период был хорошим. Во втором «Металлург» немного поменял стиль, начал придерживать шайбу, точно ее отдавать. Мы где-то оказались не готовы к этому. Хорошо, что завоевали одно очко. Обидно проигрывать в овертайме, особенно так нелепо. Очко есть очко. Будем двигаться дальше.

— Первый период — тот хоккей, к которому СКА должен стремиться и удерживать?

— Да. Забивать только надо побольше. Моментов создали много, нужно реализовывать. В серьезных матчах столько моментов не будет.

Клуб из Санкт-Петербурга с 1 очком располагается на 4-м месте в таблице Западной конференции. «Магнитка» (2 балла) идет шестой на «Востоке».

Евгений Кузнецов (хоккей)
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
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 5 : 3
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Металлург Мг – СКА
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