Форвард СКА Кетов о драке после матча с ЦСКА: «Что сделаешь. Попался в капкан»

Нападающий СКА Евгений Кетов прокомментировал драку после финальной сирены в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина с ЦСКА (3:7).

— Что не поделили в этот раз у борта?

— Момент такой, попало. Что сделаешь. Попался в капкан (смеется).

— Ваш друг Шипачев ждет вас в финале. Будет ли это дополнительной мотивацией?

— Он молодец, рад за него. Мы пока думаем о следующем матче, рано еще о финале думать. Все в наших руках, лед скользкий, шайба круглая.

ЦСКА повел в серии со счетом 3-2. Шестая игра состоится в Москве 12 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Георгий Горностаев