Лайпсик: «Хочется доказать себе и всей лиге, что я по-прежнему остаюсь игроком топ-уровня»

Нападающий СКА Брендан Лайпсик в эксклюзивной интервью «СЭ» рассказал об адаптации в армейском клубе и своей результативной серии.

— Как проходит ваш процесс адаптации в команде?

— Всё хорошо. Я уже играл в СКА, так что мне многое здесь знакомо: арена, персонал, игроки... В целом, я уже 6 лет играю в КХЛ, так что мой процесс адаптации в новых командах редко затягивается на долгий срок.

— 8 очков в 8 матчах, из которых 7 — заброшенные шайбы. С чем связан такой голевой всплеск?

— Сложно сказать. Может быть, дело в том, что я очень хорошо отдохнул. На самом деле, я просто стараюсь как можно больше бросать по воротам. Когда команда побеждает, это дает тебе дополнительный заряд. Также мне во многом помогают Гримальди и Бландизи. Эти ребята — замечательные партнёры.

— Вы больше ориентированы на завершение атак, чем на создание, судя по статистике. Это ваша естественная роль, или такова установка тренера в вашем звене?

— Нет, такой установки не было. На самом деле, на протяжении всей карьеры я выполнял роль плеймейкера, раздавая голевые передачи. Я никогда не участвовал в снайперских гонках, мои очки распределялись равномерно. Важно бросать по воротам при каждой выдавшейся возможности, потому что она может стать единственной во всём матче. Именно поэтому сейчас я стараюсь наносить как можно больше бросков.

— Какие личные и командные цели и задачи вы ставите перед собой на этот сезон?

— Хочется просто провести хороший сезон. Я два месяца был в подвешенном состоянии, так что мне хочется доказать себе и всей лиге, что я по-прежнему остаюсь игроком топ-уровня. Что касается командных целей, то хочется забраться как можно выше в турнирной таблице. Мы должны показывать свой лучший хоккей, несмотря на то, против кого будем играть. Если мы будем честно выкладываться на льду до наступления плей-офф, то добьемся больших успехов в решающей части чемпионата.

Екатерина Смирнова