Лайпсик: «Хочется доказать себе и всей лиге, что я по-прежнему остаюсь игроком топ-уровня»
Нападающий СКА Брендан Лайпсик в эксклюзивной интервью «СЭ» рассказал об адаптации в армейском клубе и своей результативной серии.
— Как проходит ваш процесс адаптации в команде?
— Всё хорошо. Я уже играл в СКА, так что мне многое здесь знакомо: арена, персонал, игроки... В целом, я уже 6 лет играю в КХЛ, так что мой процесс адаптации в новых командах редко затягивается на долгий срок.
— 8 очков в 8 матчах, из которых 7 — заброшенные шайбы. С чем связан такой голевой всплеск?
— Сложно сказать. Может быть, дело в том, что я очень хорошо отдохнул. На самом деле, я просто стараюсь как можно больше бросать по воротам. Когда команда побеждает, это дает тебе дополнительный заряд. Также мне во многом помогают Гримальди и Бландизи. Эти ребята — замечательные партнёры.
— Вы больше ориентированы на завершение атак, чем на создание, судя по статистике. Это ваша естественная роль, или такова установка тренера в вашем звене?
— Нет, такой установки не было. На самом деле, на протяжении всей карьеры я выполнял роль плеймейкера, раздавая голевые передачи. Я никогда не участвовал в снайперских гонках, мои очки распределялись равномерно. Важно бросать по воротам при каждой выдавшейся возможности, потому что она может стать единственной во всём матче. Именно поэтому сейчас я стараюсь наносить как можно больше бросков.
— Какие личные и командные цели и задачи вы ставите перед собой на этот сезон?
— Хочется просто провести хороший сезон. Я два месяца был в подвешенном состоянии, так что мне хочется доказать себе и всей лиге, что я по-прежнему остаюсь игроком топ-уровня. Что касается командных целей, то хочется забраться как можно выше в турнирной таблице. Мы должны показывать свой лучший хоккей, несмотря на то, против кого будем играть. Если мы будем честно выкладываться на льду до наступления плей-офф, то добьемся больших успехов в решающей части чемпионата.
Екатерина Смирнова
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3