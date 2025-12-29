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29 декабря 2025, 12:00

Лайпсик: «Хочется доказать себе и всей лиге, что я по-прежнему остаюсь игроком топ-уровня»

Нападающий СКА Брендан Лайпсик в эксклюзивной интервью «СЭ» рассказал об адаптации в армейском клубе и своей результативной серии.

— Как проходит ваш процесс адаптации в команде?

— Всё хорошо. Я уже играл в СКА, так что мне многое здесь знакомо: арена, персонал, игроки... В целом, я уже 6 лет играю в КХЛ, так что мой процесс адаптации в новых командах редко затягивается на долгий срок.

— 8 очков в 8 матчах, из которых 7 — заброшенные шайбы. С чем связан такой голевой всплеск?

— Сложно сказать. Может быть, дело в том, что я очень хорошо отдохнул. На самом деле, я просто стараюсь как можно больше бросать по воротам. Когда команда побеждает, это дает тебе дополнительный заряд. Также мне во многом помогают Гримальди и Бландизи. Эти ребята — замечательные партнёры.

— Вы больше ориентированы на завершение атак, чем на создание, судя по статистике. Это ваша естественная роль, или такова установка тренера в вашем звене?

— Нет, такой установки не было. На самом деле, на протяжении всей карьеры я выполнял роль плеймейкера, раздавая голевые передачи. Я никогда не участвовал в снайперских гонках, мои очки распределялись равномерно. Важно бросать по воротам при каждой выдавшейся возможности, потому что она может стать единственной во всём матче. Именно поэтому сейчас я стараюсь наносить как можно больше бросков.

— Какие личные и командные цели и задачи вы ставите перед собой на этот сезон?

— Хочется просто провести хороший сезон. Я два месяца был в подвешенном состоянии, так что мне хочется доказать себе и всей лиге, что я по-прежнему остаюсь игроком топ-уровня. Что касается командных целей, то хочется забраться как можно выше в турнирной таблице. Мы должны показывать свой лучший хоккей, несмотря на то, против кого будем играть. Если мы будем честно выкладываться на льду до наступления плей-офф, то добьемся больших успехов в решающей части чемпионата.

Брендан Лайпсик.«Буду заканчивать карьеру именно в КХЛ, моя североамериканская история завершена». Интервью с русским канадцем из СКА

Екатерина Смирнова

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ХК СКА
Брендан Лайпсик
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
1. Локомотив - Ак Барс
3 - 1
2. Локомотив - Ак Барс
1 - 5
3. Ак Барс - Локомотив
1 - 4
4. Ак Барс - Локомотив
2 - 1
5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
3. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
5. Металлург Мг - Ак Барс
3 - 4
1 - 4
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
4 - 3
1. Локомотив - Авангард
2 - 5
2. Локомотив - Авангард
1 - 3
3. Авангард - Локомотив
2 - 4
4. Авангард - Локомотив
2 - 0
5. Локомотив - Авангард
4 - 0
6. Авангард - Локомотив
2 - 3
7. Локомотив - Авангард
4 - 3
4 - 3
1/4 финала
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
1. Динамо Мн - Ак Барс
1 - 2
2. Динамо Мн - Ак Барс
4 - 5
3. Ак Барс - Динамо Мн
4 - 0
4. Ак Барс - Динамо Мн
3 - 2
0 - 4
Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
2. Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
3. Торпедо - Металлург Мг
2 - 4
4. Торпедо - Металлург Мг
3 - 2
5. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
4 - 1
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
2 - 3
4. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 4
4 - 0
Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
4 - 1
1. Авангард - ЦСКА
3 - 0
2. Авангард - ЦСКА
3 - 2
3. ЦСКА - Авангард
2 - 3
4. ЦСКА - Авангард
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5. Авангард - ЦСКА
2 - 1
4 - 1
1/8 финала
Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
1. Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
2. Металлург Мг - Сибирь
5 - 1
3. Сибирь - Металлург Мг
1 - 3
4. Сибирь - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Сибирь
1 - 0
4 - 1
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
1. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
2. Динамо Мн - Динамо М
4 - 1
3. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
4. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
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Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
4 - 1
1. Локомотив - Спартак
5 - 3
2. Локомотив - Спартак
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4. Спартак - Локомотив
0 - 2
5. Локомотив - Спартак
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Авангард - Нефтехимик
Авангард - Нефтехимик
4 - 1
1. Авангард - Нефтехимик
4 - 2
2. Авангард - Нефтехимик
3 - 4
3. Нефтехимик - Авангард
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4. Нефтехимик - Авангард
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Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
1 - 4
1. Северсталь - Торпедо
1 - 4
2. Северсталь - Торпедо
4 - 0
3. Торпедо - Северсталь
3 - 1
4. Торпедо - Северсталь
3 - 2
5. Северсталь - Торпедо
3 - 4
1 - 4
ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
4 - 1
1. ЦСКА - СКА
3 - 2
2. ЦСКА - СКА
4 - 2
3. СКА - ЦСКА
1 - 0
4. СКА - ЦСКА
2 - 4
5. ЦСКА - СКА
6 - 2
4 - 1
Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
4 - 1
1. Ак Барс - Трактор
3 - 2
2. Ак Барс - Трактор
4 - 2
3. Трактор - Ак Барс
3 - 2
4. Трактор - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Трактор
2 - 1
4 - 1
Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 4
1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
0 - 1
3. Сал. Юлаев - Автомобилист
4 - 3
4. Сал. Юлаев - Автомобилист
5 - 2
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21.05 19:30 Ак Барс – Локомотив 2 : 3
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