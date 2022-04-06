Бурдасов рассказал, чего не хватило СКА в матче против ЦСКА

Нападающий СКА Антон Бурдасов прокомментировал третью игру финала конференции Запад против ЦСКА (2:6).

«Нельзя так начинать третий период. Разберем ошибки, будем работать. Счет в серии 1-2, мы готовы рубиться дальше. Что Роман Ротенберг говорил в концовке матча? В такой ситуации все тренеры говорят одно — надо успокоиться и выбросить все из головы. Без паники играть в свою игру. Только так можно было выползти из этого положения. Но не получилось», — цитирует Бурдасова официальный сайт КХЛ.

Счет в серии 2-1 в пользу ЦСКА. Следующая встреча пройдет в Москве и состоится 8 апреля. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.